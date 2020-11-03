Сегодня Рада рассмотрит законопроект о штрафах за отсутствие масок

Верховная рада сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит ряд законопроектов. Среди них, законопроект №3890 о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест.
Об этом говорится в повестке дня парламента.
Также парламентарии планируют рассмотреть законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год, об усовершенствовании доступа к админуслугам, по урегулированию дистанционной работы.
Кроме этого в Раде планируют создать временную следственную комиссию по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк.
Стоит отметить, что законопроекта об увольнении судей Конституционного суда в повестке дня нет.
Напомним, ранее в Верховной раде раскритиковали законопроект Кабинета министров о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест.
При этом министр здравоохранения Максим Степанов призвал парламент поддержать штрафы за отсутствие маски.
Ранее РБК-Украина писало, что по данным Министерства внутренних дел, более 90% протоколов о нарушениях карантина были отклонены судами.