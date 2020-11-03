Сегодня Рада рассмотрит законопроект о штрафах за отсутствие масок

Верховная рада сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит ряд законопроектов. Среди них, законопроект №3890 о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также парламентарии планируют рассмотреть законопроекты об изменениях в госбюджет на 2020 год, об усовершенствовании доступа к админуслугам, по урегулированию дистанционной работы.

Кроме этого в Раде планируют создать временную следственную комиссию по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк.

Стоит отметить, что законопроекта об увольнении судей Конституционного суда в повестке дня нет.

Напомним, ранее в Верховной раде раскритиковали законопроект Кабинета министров о штрафах за отсутствие масок у посетителей для владельцев общественных мест.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов призвал парламент поддержать штрафы за отсутствие маски.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Министерства внутренних дел, более 90% протоколов о нарушениях карантина были отклонены судами.