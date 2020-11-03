Сьогодні Рада розгляне законопроект про штрафи за відсутність масок

Верховна рада сьогодні проведе засідання, на якому розгляне ряд законопроектів. Серед них, законопроект №3890 про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також парламентарі планують розглянути законопроекти про зміни до держбюджету на 2020 рік, про удосконалення доступу до адмінпослуг, щодо врегулювання дистанційної роботи.

Крім цього в Раді планують створити тимчасову слідчу комісію з розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

Варто відзначити, що законопроекту про звільнення суддів Конституційного суду в порядку денному немає.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді розкритикували законопроект Кабінету міністрів про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав парламент підтримати штрафи за відсутність маски.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 90% протоколів про порушення карантину були відхилені судами.