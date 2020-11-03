ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сьогодні Рада розгляне законопроект про штрафи за відсутність масок

Автор: Игорь Литвиненко

Верховна рада сьогодні проведе засідання, на якому розгляне ряд законопроектів. Серед них, законопроект №3890 про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Також парламентарі планують розглянути законопроекти про зміни до держбюджету на 2020 рік, про удосконалення доступу до адмінпослуг, щодо врегулювання дистанційної роботи.

Крім цього в Раді планують створити тимчасову слідчу комісію з розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

Популярні новини

Варто відзначити, що законопроекту про звільнення суддів Конституційного суду в порядку денному немає.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді розкритикували законопроект Кабінету міністрів про штрафи за відсутність масок у відвідувачів для власників громадських місць.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав парламент підтримати штрафи за відсутність маски.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міністерства внутрішніх справ, понад 90% протоколів про порушення карантину були відхилені судами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховна Радапленарное заседание