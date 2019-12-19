Сьогодні Рада розгляне закон про гральний бізнес

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Закон буде розглянутий в першому читанні

У четвер, 19 грудня, Верховна рада України розгляне в першому читанні законопроект №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний парламенту.

Так, народні обранці сьогодні розглянуть проекти закону про держрегулювання діяльності у сфері грального бізнесу.

Зокрема, будуть розглянуті документи, запропоновані нардепами Марусяком, Дубінським, Королевською, Транасенко, Наталухою та іншими. Також буде розглянутий проект закону, наданий нардепом Лічманом, який був доопрацьований з поданням Комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України просить парламент пришвидшити розгляд законопроекту про гральний бізнес. В уряді наголосили, що в державному бюджеті на 2020 рік уже передбачене надходження коштів від регулювання у цих сферах.

Як відомо, 23 жовтня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу. Однак спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що законопроект уряду про гральний бізнес ще не готовий до розгляду у сесійній залі.