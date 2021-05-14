UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники

Автор: Владислав Красинский

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) пройдет в пятницу, 14 мая. На нем должны утвердить новые санкции.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

Известно, что заседание запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.

Отметим, вчера Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя в него нового министра энергетики Германа Галущенко.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали по подготовке законопроекта об олигархах. В перечень таких лиц могут попасть 13 человек.

Также ранее сообщалось, что Национальный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

Вскоре ее вынесут на рассмотрение СНБО, сообщила глава Службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОСанкции