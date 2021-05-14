Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники

Известно, что заседание запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского.

"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.

Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.

Отметим, вчера Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя в него нового министра энергетики Германа Галущенко.