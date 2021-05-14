Сегодня пройдет заседание СНБО, - источники

Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) пройдет в пятницу, 14 мая. На нем должны утвердить новые санкции.
Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.
Известно, что заседание запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского.
"Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году", - уточнил один из собеседников.
Названия фигурантов нового санкционного списка источники пока не раскрывают.
Отметим, вчера Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя в него нового министра энергетики Германа Галущенко.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал детали по подготовке законопроекта об олигархах. В перечень таких лиц могут попасть 13 человек.
Также ранее сообщалось, что Национальный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны завершил разработку Стратегии кибербезопасности Украины.
Вскоре ее вынесут на рассмотрение СНБО, сообщила глава Службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности СНБО Наталья Ткачук.