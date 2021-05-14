Сьогодні пройде засідання РНБО, - джерела

Засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пройде в п'ятницю, 14 травня. На ньому мають затвердити нові санкції.
Про це РБК-Україна повідомили два поінформовані джерела.
Відомо, що засідання заплановане на 16:00 за участю президента Володимира Зеленського.
"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені в минулому році", - уточнив один зі співрозмовників.
Назви фігурантів нового санкційного списку джерела поки не розкривають.
Зазначимо, вчора Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони, ввівши до нього нового міністра енергетики Германа Галущенка.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів деталі щодо підготовки законопроекту про олігархів. До переліку таких осіб можуть потрапити 13 людей.
Также раніше повідомлялось, що Національний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони завершив розробку Стратегії кібербезпеки України.
Незабаром її винесуть на розгляд РНБО, повідомила голова Служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки РНБО Наталія Ткачук.