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Где сегодня планируется эвакуация: гуманитарные коридоры на 5 апреля

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 09:43
Где сегодня планируется эвакуация: гуманитарные коридоры на 5 апреля Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Украина на 5 апреля согласовала работу семи гуманитарных коридоров. Запланирована эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Мангуша, Токмака и городов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье на своем транспорте

Несмотря на обещания, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Представителей Красного Креста заблокировали в городе Мангуш. После переговоров ночью их отпустили и отправили в сторону Запорожья

Из Бердянска в Запорожье на своем транспорте

Также из Мангуша в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.

Кроме этого, на блокпостах в Васильевке сейчас ждут проезд 15 автобусов для эвакуации из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.

Из Токмака в Запорожье

Из Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.

Из Северодонецка в Бахмут

Место сборов: проспект Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут

Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

Из Попасной в Бахмут

Место сборов: ул. Первомайская, 42

Из поселка Горское в Бахмут

Место сборов: ул. Гагарина, 13.

Напомним, вчера Красный Крест не смог доехать до блокадного Мариуполя, его представители были задержаны в Мангуше.

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