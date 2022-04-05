Где сегодня планируется эвакуация: гуманитарные коридоры на 5 апреля
Украина на 5 апреля согласовала работу семи гуманитарных коридоров. Запланирована эвакуация из Мариуполя, Бердянска, Мангуша, Токмака и городов Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера Ирины Верещук.
Из Мариуполя в Запорожье на своем транспорте
Несмотря на обещания, оккупационные войска никому не дают проехать в Мариуполь. Представителей Красного Креста заблокировали в городе Мангуш. После переговоров ночью их отпустили и отправили в сторону Запорожья
Из Бердянска в Запорожье на своем транспорте
Также из Мангуша в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье.
Кроме этого, на блокпостах в Васильевке сейчас ждут проезд 15 автобусов для эвакуации из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск.
Из Токмака в Запорожье
Из Запорожья до 10:00 планируется отправка автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью.
Из Северодонецка в Бахмут
Место сборов: проспект Химиков, 28.
Из Лисичанска в Бахмут
Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
Из Попасной в Бахмут
Место сборов: ул. Первомайская, 42
Из поселка Горское в Бахмут
Место сборов: ул. Гагарина, 13.
Напомним, вчера Красный Крест не смог доехать до блокадного Мариуполя, его представители были задержаны в Мангуше.
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