Де сьогодні планується евакуація: гуманітарні коридори на 5 квітня
Україна на 5 квітня погодила роботу семи гуманітарних коридорів. Запланована евакуація з Маріуполя, Бердянська, Мангуша, Токмака та міст Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра Ірини Верещук.
З Маріуполя до Запоріжжя на своєму транспорті
Незважаючи на обіцянки, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. Представників Червоного Хреста заблокували в місті Мангуш. Після переговорів вночі їх відпустили і відправили у бік Запоріжжя
З Бердянська до Запоріжжя на своєму транспорті
Також з Мангуша в Бердянськ слідує 7 автобусів у супроводі Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації в Запоріжжя.
Крім цього, на блокпостах у Василівці зараз чекають проїзд 15 автобусів для евакуації з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів із Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів за маршрутом до Бердянська.
З Токмака до Запоріжжя
Із Запоріжжя до 10:00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.
З Сєвєродонецька до Бахмута
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
З Лисичанська до Бахмута
Місце зборів: ГТВ, 40 Років Перемоги, вул. Сосюри, 324
З Попасної до Бахмута
Місце зборів: вул. Першотравнева, 42
З селища Гірськедо Бахмута
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Нагадаємо, вчора Червоний Хрест не зміг доїхати до блокадного Маріуполя, його представники були затримані в Мангуші.
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