Красный Крест сегодня не смог доехать до блокадного Мариуполя

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) сегодня не смогли добраться до блокадного Мариуполя. Причиной стали опасные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian .

"Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что им не удалось сегодня добраться до осажденного города Мариуполя для эвакуации мирного населения, ссылаясь на условия безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня был согласован гуманитарный коридор из Мариуполя. Жители могли покинуть город собственным транспортом.

Однако в Генштабе заявили, что оккупанты продолжают атаковать город. По состоянию на 12:00 по Мариуполю с начала суток нанесли 8 авиаударов.

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