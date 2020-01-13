Сегодня озвучат окончательную версию земельной реформы

В понедельник, 13 января, пройдет публичное обсуждение земельной реформы, где должны озвучить окончательную ее версию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Это обсуждение будет носить название "Как изменился законопроект об обороте земель после правок?". На нем представители аграрного комитета Верховной рады и депутаты от "Слуги народа" должны озвучить финальную версию земельной реформы.

"В 14:30 начнется публичное обсуждение финальной версии земельной реформы. Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа", аграрного комитета ВРУ озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предлагаемые изменения законопроекта", - говорится в сообщении пресс-службы партии "СН".

Ранее представитель главы государства по вопросам земельной реформы Роман Лещенко отметил, что необходимость введения рынка земли заключается в реализации реформы децентрализации. Он также заявил, что Украина имеет в наличии для продажи 7 миллионов 600 тысяч гектаров государственной земли.

По словам главы ВР Дмитрия Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждаются варианты более существенного уменьшения.

Кроме этого, Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Завершить рассмотрение правок планировалось до 10 января 2020 года.