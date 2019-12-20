Разумков назвал объем земли, который можно будет продать в одни руки

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина / Виталий Носач)

Предварительно это 10 тысяч гектаров, но может быть еще меньше

Объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, обсуждают варианты и более существенного уменьшения, однако он не уточнил цифр.

"... Другой вопрос, который был вопиющим и смущал аграриев - вопрос количества в одни руки. Даже когда мы заходили в рассмотрение в первом чтении, мы говорили, что оно будет меньше. 213 тысяч га - это действительно многовато... Ключевым элементом является позиция о 10 тысячах в одни руки, но есть и другие предложения. Даже и меньше...", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Спикер комитета Совета дал поручение завершить этот детальное до 10 января 2020 года.

Спикер парламента заверил, что заседание Комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений будет проходить в открытом режиме.