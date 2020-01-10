В Кабмине анонсировали публичное обсуждение земельной реформы

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Общественное обсуждение земельной реформы состоится 13 января

В понедельник, 13 января, состоится общественное обсуждение земельной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа", аграрного комитета Верховной рады озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предложенные изменения к законопроекту.

Напомним, представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко заявил, что необходимость проведения земельной реформы заключается в реализации реформы децентрализации. Он добавил, что на сегодня Украина имеет в наличии для продажи 7 миллионов 600 тысяч гектаров государственной земли.

Также отметим, что по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждаются варианты более существенного уменьшения.

Также Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Спикер комитета Совета дал поручение завершить этот детальное до 10 января 2020 года.

Спикер парламента заверил, что заседание Комитета Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений будет проходить в открытом режиме.