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Сегодня в космос запустят украинский спутник "Сич-2-30"

Автор: Сергей Пышкин

Конструкторское бюро "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол о завершении интеграции спутника "Сич-2-1" с ракетоносителем Falcon 9. Запуск аппарата запланирован уже сегодня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное".

В рамках миссии Transporter 3, запуск спутника запланирован в 17:25 по киевскому времени.

Согласно протоколу - ISILAUNCH будет отвечать за интеграцию миссии. SpaceX, со своей стороны, будет выступать провайдером пусковых услуг.

Фото: украинский спутник "Сич-2-30" (yuzhnoye.com)

Запуск состоится с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида.

Напомним, РБК-Украина раскрывало некоторые подробности украинского спутника "Сич-2-30".

Предварительно его планировали запустить еще 10 января, однако причины переноса неизвестны.

Также РБК-Украина рассказывало, почему для спутника было важно получить свою собственную частоту и орбиту.

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