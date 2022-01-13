Сегодня в космос запустят украинский спутник "Сич-2-30"

Конструкторское бюро "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол о завершении интеграции спутника "Сич-2-1" с ракетоносителем Falcon 9. Запуск аппарата запланирован уже сегодня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное".
В рамках миссии Transporter 3, запуск спутника запланирован в 17:25 по киевскому времени.
Согласно протоколу - ISILAUNCH будет отвечать за интеграцию миссии. SpaceX, со своей стороны, будет выступать провайдером пусковых услуг.
Запуск состоится с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида.
Напомним, РБК-Украина раскрывало некоторые подробности украинского спутника "Сич-2-30".
Предварительно его планировали запустить еще 10 января, однако причины переноса неизвестны.
Также РБК-Украина рассказывало, почему для спутника было важно получить свою собственную частоту и орбиту.