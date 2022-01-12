Маск поможет. Завтра Украина запустит свой спутник в космос: как он выглядит

В четверг, 13 января, состоится запуск украинского спутника "Сич-2-30". Сателлит выведет в космос ракета американского миллиардера и изобретателя Илона Маска.

Как выглядит спутник и что о нем известно - в материале РБК-Украина .

Когда состоится запуск: в 17:30 в четверг, 13 января.

Место запуска: космодром на мысе Канаверал, штат Флорида.

Что известно о спутнике

Спутник "Сич-2-30" был разработан и собран украинским предприятием "Конструкторское бюро "Южное" в течение 2017-2020 годов. Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.

Назначение спутника - мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. Украинский сателлит будет использоваться исключительно для гражданских целей.

Внешний вид спутника

Фото: спутник "Сич-2-30" завтра запустят в космос (facebook.com/yuzhnoye, facebook.com/volodymyrtaftay)