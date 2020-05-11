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Кличко предупредил о возможности усиления карантина в Киеве

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 10:38
Кличко предупредил о возможности усиления карантина в Киеве
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Усиление может произойти в случае роста динамики заболеваемости

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантина в столице. Об этом он написал в своем Telegram.

Он подчеркнул, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания.

"Ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин", - подчеркнул градоначальник.

Напомним, коронавирусом в Киеве за сутки заразились 66 человек, среди которых 6 медиков. По состоянию на сейчас в Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений. Ослабление будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Отметим, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевКоронавирус
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