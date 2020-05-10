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В Киеве с воскресенья заработают 19 рынков

Новости » Общество     10.05.2020 - 00:08
В Киеве с воскресенья заработают 19 рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Рынки будут работать при условии соблюдения карантинных требований, отметили в КГГА

В Киеве с воскресенья, 19 мая, возобновляют работу 19 агропродовольственных рынков, которым разрешено работать после ослабления карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Отмечается, что, по данным Госпродпотребслужбы, эти рынки выполнили противоэпидемические требования. Речь идет о таких торговых местах:

В Киеве с воскресенья заработают 19 рынков

В КГГА добавили, что готовить и употреблять пищу на месте продажи запрещено. Рынки в столице будут открывать постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований, в частности:

  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционное измерение температуры;
  • недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;
  • дистанция в 3 м между торговыми местами и 1,5 м - между посетителями;
  • дезинфекция поверхностей каждые три часа.

Напомним, ранее в КГГА опубликовали требования к работе летних площадок кафе и парикмахерских после ослабления карантина в Киеве.

Теги Новости Украины КГГАКиеврынок
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