В Киеве с воскресенья заработают 19 рынков

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Рынки будут работать при условии соблюдения карантинных требований, отметили в КГГА

В Киеве с воскресенья, 19 мая, возобновляют работу 19 агропродовольственных рынков, которым разрешено работать после ослабления карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Отмечается, что, по данным Госпродпотребслужбы, эти рынки выполнили противоэпидемические требования. Речь идет о таких торговых местах:

В КГГА добавили, что готовить и употреблять пищу на месте продажи запрещено. Рынки в столице будут открывать постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований, в частности:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционное измерение температуры;

недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;

дистанция в 3 м между торговыми местами и 1,5 м - между посетителями;

дезинфекция поверхностей каждые три часа.

Напомним, ранее в КГГА опубликовали требования к работе летних площадок кафе и парикмахерских после ослабления карантина в Киеве.