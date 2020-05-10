В Киеве с воскресенья заработают 19 рынков

Рынки будут работать при условии соблюдения карантинных требований, отметили в КГГА
В Киеве с воскресенья, 19 мая, возобновляют работу 19 агропродовольственных рынков, которым разрешено работать после ослабления карантина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).
Отмечается, что, по данным Госпродпотребслужбы, эти рынки выполнили противоэпидемические требования. Речь идет о таких торговых местах:
В КГГА добавили, что готовить и употреблять пищу на месте продажи запрещено. Рынки в столице будут открывать постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований, в частности:
Напомним, ранее в КГГА опубликовали требования к работе летних площадок кафе и парикмахерских после ослабления карантина в Киеве.