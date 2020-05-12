Сьогодні в Києві послаблюють карантин: що відкривається

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 12 травня у столиці починається перший етап ослаблення карантину

У Києві сьогодні, 12 травня, починається перший етап ослаблення карантинних обмежень. Які саме обмеження будуть зняті, і що відкриється в столиці в матеріалі РБК-Україна.

Так, з 12 травня будуть відкритими:

Непродовольчі магазини (площею до 300 квадратних метрів)

Перукарні та салони краси;

Кав'ярні і ресторани (на винос), літні тераси;

Парки і сквери, музеї під відкритим небом;

Тимчасові споруди (кіоски);

Ательє, побутові послуги;

Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори;

Автокинотеатры.

Літні майданчики кафе і перукарні будуть працювати з певними обмеженнями, такими як дистанція та попередній запис.

Також з сьогоднішнього дня в столиці збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Додаткові рейси будуть запущені з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. При цьому транспортом можна буде скористатися лише при наявності спецбилетов.

До цього, з неділі, 10 травня, в Києві заробили 19 агропродовольчих ринків. При цьому робота ринків буде залежати від виконання протиепідемічних вимог.

Крім цього РБК-Україна писало, що в разі зростання кількості хворих коронавірусом в Києві, столична влада може знову посилити карантин.