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Сьогодні в Києві послаблюють карантин: що відкривається

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 10:10
Сьогодні в Києві послаблюють карантин: що відкривається
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 12 травня у столиці починається перший етап ослаблення карантину

У Києві сьогодні, 12 травня, починається перший етап ослаблення карантинних обмежень. Які саме обмеження будуть зняті, і що відкриється в столиці в матеріалі РБК-Україна.

Так, з 12 травня будуть відкритими:

  • Непродовольчі магазини (площею до 300 квадратних метрів)
  • Перукарні та салони краси;
  • Кав'ярні і ресторани (на винос), літні тераси;
  • Парки і сквери, музеї під відкритим небом;
  • Тимчасові споруди (кіоски);
  • Ательє, побутові послуги;
  • Адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори;
  • Автокинотеатры.

Літні майданчики кафе і перукарні будуть працювати з певними обмеженнями, такими як дистанція та попередній запис.

Також з сьогоднішнього дня в столиці збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Додаткові рейси будуть запущені з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. При цьому транспортом можна буде скористатися лише при наявності спецбилетов.

До цього, з неділі, 10 травня, в Києві заробили 19 агропродовольчих ринків. При цьому робота ринків буде залежати від виконання протиепідемічних вимог.

Крім цього РБК-Україна писало, що в разі зростання кількості хворих коронавірусом в Києві, столична влада може знову посилити карантин.

Теги Новини України КиївКиївКоронавірус
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