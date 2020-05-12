Сьогодні в Києві послаблюють карантин: що відкривається

З 12 травня у столиці починається перший етап ослаблення карантину
У Києві сьогодні, 12 травня, починається перший етап ослаблення карантинних обмежень. Які саме обмеження будуть зняті, і що відкриється в столиці в матеріалі РБК-Україна.
Так, з 12 травня будуть відкритими:
Літні майданчики кафе і перукарні будуть працювати з певними обмеженнями, такими як дистанція та попередній запис.
Також з сьогоднішнього дня в столиці збільшать кількість окремих рейсів громадського транспорту. Додаткові рейси будуть запущені з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате. При цьому транспортом можна буде скористатися лише при наявності спецбилетов.
До цього, з неділі, 10 травня, в Києві заробили 19 агропродовольчих ринків. При цьому робота ринків буде залежати від виконання протиепідемічних вимог.
Крім цього РБК-Україна писало, що в разі зростання кількості хворих коронавірусом в Києві, столична влада може знову посилити карантин.