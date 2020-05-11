В Киеве завтра увеличат количество рейсов общественного транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Будут запущены дополнительные рейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Густелев сообщил, что с 12 мая в Киеве увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, будут запущены дополнительные рейсы из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. Транспортом можно воспользоваться лишь при наличии спецбилетов.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33Т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника". Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - сказал Густелев.

Напомним, ранее городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что метро в Киеве откроется по решению правительства и это будет не сразу.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений, снятие которых будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.