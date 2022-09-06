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Сегодня Гросси представит отчет миссии МАГАТЭ по проверке ЗАЭС

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Вторник 06 сентября 2022 04:45
Сегодня Гросси представит отчет миссии МАГАТЭ по проверке ЗАЭС Фото: Гросси представит отчет миссии МАГАТЭ по проверке ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября представит отчет относительно миссии экспертов на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Он также проведет брифинг для членов Совета Безопасности ООН по визиту на ЗАЭС.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси во вторник (6 сентября - ред.) представит доклад о ситуации с охраной, безопасностью и гарантиями в Украине, в частности о результатах его миссии на ЗАЭС", - информируют в МАГАТЭ.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.

Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от оккупантов во время визита миссии.

Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.

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Запорожская АЭС
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