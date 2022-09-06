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Сьогодні Гроссі представить звіт місії МАГАТЕ щодо перевірки ЗАЕС

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Вівторок 06 вересня 2022 04:45
Сьогодні Гроссі представить звіт місії МАГАТЕ щодо перевірки ЗАЕС Фото: Гроссі представить звіт місії МАГАТЕ щодо перевірки ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 6 вересня редставить звіт щодо місії експертів на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Ураїна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

Він також проведе брифінг для членів Ради Безпеки ООН щодо візиту на ЗАЕС.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі у вівторок (6 вересня - ред.) представить доповідь про ситуацію з охороною, безпекою та гарантіями в Україні, зокрема про результати його місії на ЗАЕС", - інформують у МАГАТЕ.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.

Згодом Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від окупантів під час візиту місії.

Проте, Україна вважає дивним, що візит МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.

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