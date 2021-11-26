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На дорогах Украины заработали еще 10 камер видеофиксации

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 12:01
На дорогах Украины заработали еще 10 камер видеофиксации Фото: В Украине заработали 10 новых камер видеофиксации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С пятницы, 26 ноября, в Украине начали работать 10 новых камер видеофиксации правонарушений. Их установили на самых аварийных участках дорог.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В данный момент в Украине уже функционируют 246 приборов для фиксации нарушений правил дорожного движения водителями автомобилей. Новые камеры установили на наиболее проблемных участках дорог в Запорожье, Львове, Тернополе, Донецкой, Николаевской, Ровенской областях и на автомагистрали Харьковской области.

Министерство внутренних дел уже обнародовало адреса расположения видеокамер:

г. Запорожье

(1 прибор контроля "КАСКАД") - ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова.

г. Львов

(2 прибора контроля "КАСКАД") - просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Красной Калины и ул. Княгини Ольги, 100-К, направление прибора ул. Владимира Великого.

г. Тернополь

(1 прибор контроля "КАСКАД") - просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область

(1 прибор контроля "КАСКАД") - на 36 км + 492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область

(2 прибора контроля "КАСКАД") - на 139 км + 684 автодороги М-14 направление прибора с. Константиновка и на 200 км + 036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев.

Ровенская область

(2 прибора контроля "КАСКАД") - на 394 км + 318 автодороги М-06 направление прибора г. Львов и на 328 км + 826 автодороги М-06 направление прибора г. Киев.

Харьковская область

(1 прибор контроля "КАСКАД") - на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление прибора ул. Шевченко г. Богодухов.

Напомним, 10 сентября 2021 года на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Они заработали в пяти городах и одной области.

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