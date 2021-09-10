В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: где именно
Фото: в Украине начали работу еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД (Виталий Носач, РБК-Украина)
На украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Они заработали в пяти городах и одной области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Сегодня на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Где расположены новые приборы
Полтавская область
- на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч)
- на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)
Кременчуг
- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)
- просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч)
Николаев
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км / ч)
- просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км/ч)
Полтава
- ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)
Харьков
- просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч)
- просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч)
- просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч)
- просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч)
- Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч)
Черновцы
- Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч)
- Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)