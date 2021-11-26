На дорогах України запрацювали ще 10 камер відеофіксації

З п'ятниці, 26 листопада, в Україні почали працювати 10 нових камер відеофіксації правопорушень. Їх встановили на найбільш аварійних ділянках доріг.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

В даний момент в Україні вже функціонують 246 приладів для фіксації порушень правил дорожнього руху водіями автомобілів. Нові камери встановили на найбільш проблемних ділянках доріг у Запоріжжі, Львові, Тернополі, Донецькій, Миколаївській, Рівненській областях та на автомагістралі Харківської області. Міністерство внутрішніх справ вже оприлюднило адреси розташування відеокамер: м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок приладу вул. Лермонтова. м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД") - просп. Святого Іоанна Павла II, 35 напрямок приладу просп. Червоної Калини та вул. Княгині Ольги, 100-К, напрямок приладу вул. Володимира Великого. м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90 напрямок приладу вул. Євгена Коновальця. Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок приладу м. Костянтинівка. Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД") - на 139 км + 684 автодороги М-14 напрямок приладу с. Костянтинівка і на 200 км + 036 автодороги Н-24 напрямок приладу м. Миколаїв. Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД") - на 394 км + 318 автодороги М-06 напрямок приладу м. Львів та на 328 км + 826 автодороги М-06 напрямок приладу м. Київ. Харківська область (1 прилад контролю" КАСКАД") - на 49 км + 934 автодороги Р-46 напрямок приладу вул.Шевченка м. Богодухів.