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На дорогах України запрацювали ще 10 камер відеофіксації

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 12:01
На дорогах України запрацювали ще 10 камер відеофіксації Фото: в Україні запрацювали 10 нових камер відеофіксації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З п'ятниці, 26 листопада, в Україні почали працювати 10 нових камер відеофіксації правопорушень. Їх встановили на найбільш аварійних ділянках доріг.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

В даний момент в Україні вже функціонують 246 приладів для фіксації порушень правил дорожнього руху водіями автомобілів. Нові камери встановили на найбільш проблемних ділянках доріг у Запоріжжі, Львові, Тернополі, Донецькій, Миколаївській, Рівненській областях та на автомагістралі Харківської області.

Міністерство внутрішніх справ вже оприлюднило адреси розташування відеокамер:

м. Запоріжжя

(1 прилад контролю "КАСКАД") - вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок приладу вул. Лермонтова.

м. Львів

(2 прилади контролю "КАСКАД") - просп. Святого Іоанна Павла II, 35 напрямок приладу просп. Червоної Калини та вул. Княгині Ольги, 100-К, напрямок приладу вул. Володимира Великого.

м. Тернопіль

(1 прилад контролю "КАСКАД") - просп. Степана Бандери, 90 напрямок приладу вул. Євгена Коновальця.

Донецька область

(1 прилад контролю "КАСКАД") - на 36 км + 492 автодороги Н-20 напрямок приладу м. Костянтинівка.

Миколаївська область

(2 прилади контролю "КАСКАД") - на 139 км + 684 автодороги М-14 напрямок приладу с. Костянтинівка і на 200 км + 036 автодороги Н-24 напрямок приладу м. Миколаїв.

Рівненська область

(2 прилади контролю "КАСКАД") - на 394 км + 318 автодороги М-06 напрямок приладу м. Львів та на 328 км + 826 автодороги М-06 напрямок приладу м. Київ.

Харківська область

(1 прилад контролю" КАСКАД") - на 49 км + 934 автодороги Р-46 напрямок приладу вул.Шевченка м. Богодухів.

Нагадаємо, 10 вересня 2021 року на українських дорогах запрацювали ще 20 приладів системи автоматичної фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацювали в п'яти містах і одній області.

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