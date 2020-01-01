Сегодня на большей части Украины пройдет мокрый снег, морозов не ожидается

Погода в Украине в среду, 1 января, будет умеренной, ожидается мокрый снег и отсутствие морозов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, на большей части территории страны пройдет мокрый снег. На севере и востоке осадки ожидаются днем. На остальной части страны - ночью.

Температура на западе составит от 0 до +4 тепла. В центральной части страны и на севере столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов. На востоке Украины ожидается аналогичная температура, а на юге будет от +3 до +6 тепла.

Порывы ветра на территории Украины будут достигать 7-12 метров на секунду.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила 10,5 градусов тепла, что на 2,5 градуса выше климатической нормы

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в декабре 2019 года было установлено 9 температурных рекордов.