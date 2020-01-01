Сьогодні на більшій частині України пройде мокрий сніг, морозів не очікується

Погода в Україні в середу, 1 січня, буде помірною, очікується мокрий сніг і відсутність морозів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, на більшій частині території країни пройде мокрий сніг. На півночі та сході опади очікуються вдень. На решті території країни - вночі.

Температура на заході складе від 0 до +4 тепла. У центральній частині країни та на півночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +3 градусів. На сході України очікується аналогічна температура, а на півдні буде від +3 до +6 тепла.

Пориви вітру на території України будуть досягати 7-12 метрів на секунду.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище за кліматичну норму

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві в грудні 2019 року було встановлено 9 температурних рекордів.