ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет наблюдений

Новости » Общество     26.12.2019 - 14:08
Киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет наблюдений
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве за декабрь уже обновлено девять температурных рекордов

В ночь на 25 декабря в Киеве столбик термометра не опустился ниже 4,4 градуса, что на 0,6 градусов теплее, чем это было в 2014 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, ночь на 25 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений.

"Это уже 9 температурных рекордов в декабре", - добавили метеорологи.

Несмотря на необычайно теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20.

Напомним, в день Святого Николая, 19 декабря 2019 года, в Киеве обновлено три температурных рекорда.

Отметим, 18 декабря, после полудня столбик термометра поднялся до 15,2 градусов. По данным обсерватории, это значение температуры воздуха стало самым высоким за декабрь в Киеве по 139 лет наблюдений.

В понедельник, 23 декабря, средняя температура составляла 8,0 градусов тепла, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года.

В Украине похолодало до -10 Туман и мокрые дороги: водителей предупредили об ухудшении погоды
Новости Украины рекордтемператураПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь