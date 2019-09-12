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Сегодня аэропорт "Киев" возобновит работу

Новости » Общество    12.09.2019 - 06:38
Сегодня аэропорт "Киев" возобновит работу
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

Аэропорт заработает в 9 утра

Сегодня Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского возобновит свою работу после 10-дневного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что терминалы и взлетные полосы заработают с 9:00. Все запланированые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы за время, когда аэропорт был закрыт, выполнены.

"Уже в 9:00, 12 сентября, то время когда терминалы оживут и наполнятся пассажирами. Время, когда на взлетную полосу будут садиться самолеты. В конце все, что запланировали, реализовали, все работы выполнены, последние доработки", - говорится в сообщении.

Сегодня аэропорт &quot;Киев&quot; возобновит работу

Напомним, аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского был закрыт с 9:00 2 сентября в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, перенесли в Международный аэропорт "Борисполь". Их разделили между терминалами D и F.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар за терминалом В. О пострадавших не сообщалось.

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