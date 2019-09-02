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Рейсы из аэропорта "Киев" перенесли в "Борисполь"

Новости » Общество    02.09.2019 - 09:05
Рейсы из аэропорта "Киев" перенесли в "Борисполь"
Иллюстративное фото (facebook.com / airportkiev)

На сайте аэропорта "Борисполь" теперь есть табло, где указан график рейсов

С 1 сентября до 12 сентября рейсы десяти авиакомпаний из аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского обслуживаются в Международном аэропорту "Борисполь". Об этом ранее сообщал первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в Facebook.

Как сообщается, на сайте аэропорта "Борисполь" теперь есть табло, где указан график рейсов на текущую и следующую сутки

С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT с аэропорта "Киев" (Жуляны) также будут обслуживаться в терминале D. В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней. Работа аэропорта будет приостановлена с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

Ранее аэропорт "Киев" приостанавливал работу после инцидента с самолетом Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines.

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