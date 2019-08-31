Аэропорт "Киев" закрывают на 10 дней

Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

Аэропорт не будет работать со 2 по 12 сентября

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что работа аэропорта будет приостановлена с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября 2019 года в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

В этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь". Их разделят между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

"Аэропорт "Киев" будет открыт с 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться согласно расписания на этот день", - говорится в сообщении.

Ранее аэропорт "Киев" приостанавливал работу после инцидента с самолетом Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia Airlines. Boeing 737, выполнявший рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу, выкатился за ее пределы, в результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.