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Сьогодні аеропорт "Київ" відновить роботу

Новини » Суспільство    12.09.2019 - 06:38
Сьогодні аеропорт "Київ" відновить роботу
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

Аеропорт запрацює в 9 ранку

Сьогодні Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського відновить свою роботу після 10-денної перерви. Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

Наголошується, що термінали та злітні смуги запрацюють з 9:00. Всі заплановані роботи з ремонту злітно-посадкової смуги за час, коли аеропорт був закритий, виконані.

"Вже о 9:00, 12 вересня, той час коли термінали оживуть і наповняться пасажирами. Час, коли на злітну смугу сідатимуть літаки. Врешті кінці все, що запланували, реалізували, всі роботи виконані, останні доробки", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні аеропорт &quot;Київ&quot; відновить роботу

Нагадаємо, аеропорт "Київ" ім. Ігоря Сікорського був закритий з 9:00 2 вересня у зв'язку з проведенням ремонту злітно-посадкової смуги. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в столичному аеропорту, перенесли в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Їх розділили між терміналами D і F.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Бориспіль" спалахнула масштабна пожежа за терміналом. Про постраждалих не повідомлялося.

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