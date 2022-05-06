Сдвинем с мертвой точки: глава ЕК уверена в принятии новых санкций против России
Шестой санкционный пакет в отношении России будет принят. Страны ЕС третий день обсуждают разногласия по новым ограничениям против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Я уверена, что мы сдвинем этот пакет с мертвой точки. Если это займет еще один день, значит, это займет еще один день, но мы движемся в правильном направлении", - цитирует CNN заявление главы Еврокомиссии.
По ее словам, страны, которые колеблются в отношении введения санкций против России, не так далеко продвинулись в этом вопросе. Она добавила, что сейчас с их представителями обсуждаются очень прагматичные вещи, например, альтернативные источники поставок нефти.
Напомним, представители стран Евросоюза второй день обсуждают разногласия по санкциям против России.
Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал исторической ошибкой введение шестого санкционного пакета против России.
Отметим, правительство Словакии планирует настаивать на том, чтобы ЕС освободил страну от эмбарго на российские энергоносители.
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