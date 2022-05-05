Послы ЕС обсудят разногласия по санкциям против России, - журналист

Послы Евросоюза собираются провести 5 и 6 мая встречу. Дипломаты планируют обсудить разногласия по санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС собираются снова встретиться сегодня вечером и завтра, чтобы сгладить разногласия по поводу санкций против России", - написал журналист.

По его словам, большой проблемой остается отказ от нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также списки определенных имен.