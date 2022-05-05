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Послы ЕС обсудят разногласия по санкциям против России, - журналист

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Брюссель, Четверг 05 мая 2022 17:07
Послы ЕС обсудят разногласия по санкциям против России, - журналист Фото: послы ЕС сегодня и завтра обсудят разногласия по санкциям против России (flick.com/libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Послы Евросоюза собираются провести 5 и 6 мая встречу. Дипломаты планируют обсудить разногласия по санкциям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС собираются снова встретиться сегодня вечером и завтра, чтобы сгладить разногласия по поводу санкций против России", - написал журналист.

По его словам, большой проблемой остается отказ от нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также списки определенных имен.

Напомним, Евросоюз планирует до конца текущей недели достигнуть соглашения по эмбарго в отношении российской нефти.

Отметим, ЕС готовит шестой пакет санкций против России, который будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС ввести нефтяное эмбарго против России.

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