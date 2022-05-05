Послы ЕС обсудят разногласия по санкциям против России, - журналист
Послы Евросоюза собираются провести 5 и 6 мая встречу. Дипломаты планируют обсудить разногласия по санкциям против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.
"Послы ЕС собираются снова встретиться сегодня вечером и завтра, чтобы сгладить разногласия по поводу санкций против России", - написал журналист.
По его словам, большой проблемой остается отказ от нефтяного эмбарго для Венгрии, Словакии, Болгарии и Чехии, а также списки определенных имен.
Напомним, Евросоюз планирует до конца текущей недели достигнуть соглашения по эмбарго в отношении российской нефти.
Отметим, ЕС готовит шестой пакет санкций против России, который будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT.
Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение ЕС ввести нефтяное эмбарго против России.
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