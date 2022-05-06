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Зрушимо з мертвої точки: глава ЄК впевнена в прийнятті нових санкцій проти Росії

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Брюссель, П'ятниця 06 травня 2022 16:04
Зрушимо з мертвої точки: глава ЄК впевнена в прийнятті нових санкцій проти Росії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Шостий санкційний пакет щодо Росії буде прийнятий. Країни ЄС третій день обговорюють розбіжності щодо нових обмежень проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен.

"Я впевнена, що ми зрушимо цей пакет з мертвої точки. Якщо це займе ще один день, значить, це займе ще один день, але ми рухаємося в правильному напрямку", - цитує CNN заяву глави Єврокомісії.

За її словами, країни, які коливаються щодо введення санкцій проти Росії, не так далеко просунулися в цьому питанні. Вона додала, що зараз з їх представниками обговорюються дуже прагматичні речі, наприклад, альтернативні джерела постачання нафти.

Нагадаємо, представники країн Євросоюзу другий день обговорюють розбіжності щодо санкцій проти Росії.

Сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав історичною помилкою введення шостого санкційного пакета проти Росії.

Відзначити, уряд Словаччини планує наполягати на тому, щоб ЄС звільнив країну від ембарго на російські енергоносії.

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