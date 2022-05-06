Зрушимо з мертвої точки: глава ЄК впевнена в прийнятті нових санкцій проти Росії

Шостий санкційний пакет щодо Росії буде прийнятий. Країни ЄС третій день обговорюють розбіжності щодо нових обмежень проти Москви.

"Я впевнена, що ми зрушимо цей пакет з мертвої точки. Якщо це займе ще один день, значить, це займе ще один день, але ми рухаємося в правильному напрямку", - цитує CNN заяву глави Єврокомісії.

За її словами, країни, які коливаються щодо введення санкцій проти Росії, не так далеко просунулися в цьому питанні. Вона додала, що зараз з їх представниками обговорюються дуже прагматичні речі, наприклад, альтернативні джерела постачання нафти.