Словакия будет настаивать на освобождении от нефтяного эмбарго на покупку российской нефти
Правительство Словакии будет настаивать на том, чтобы Европейский Союз освободил ее от эмбарго на энергоносители РФ, которое может быть принято уже в ближайшее время. Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик на встрече с коллегами по ЕС в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.
Сулик подчеркнул, что Словакия на 100% зависит от российского экспорта, поэтому не может в полной мере поддержать других партнеров, которые прямо сейчас готовы отказаться от нефти и газа из РФ.
"Для нас это очень важный момент. Мы не можем так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в "Словнефть". Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении для нашей страны", - заявил Сулик.
Ранее Кулеба отметил, что Украина всегда будет помнить, что сделала для нее Словакия. По его словам, Украине повезло, что Словакия является нашим соседом.
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