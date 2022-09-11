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Не сдержали удар ВСУ. Командование западной группировки армии РФ отстранили

Фото: российские военные сменили командующего западной группировки из-за отступления (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После серии поражений от украинских Сил Обороны, командование российской армией отправило руководство западной группировки войск в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Причина такого решения – сокрушительные поражения в результате наступления украинских Сил Обороны. Сообщается, что в дальнейшем командование западной группировки возглавит генерал-лейтенант Александр Лапин. В настоящее время он со своим штабом переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.

На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым, которого отстранили от управления войсками, находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого и продержался на посту всего три недели.

Ранее стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Напомним, сегодня, 11 сентября, украинские военные вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.

Также мы писали, что украинские военные за несколько дней освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

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