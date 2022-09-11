Не сдержали удар ВСУ. Командование западной группировки армии РФ отстранили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Причина такого решения – сокрушительные поражения в результате наступления украинских Сил Обороны. Сообщается, что в дальнейшем командование западной группировки возглавит генерал-лейтенант Александр Лапин. В настоящее время он со своим штабом переместился из Луганска в командный пункт западной группировки.

На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым, которого отстранили от управления войсками, находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого и продержался на посту всего три недели.