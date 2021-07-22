Сделка по "Северному потоку-2": Польша обвинила Германию в подрыве солидарности

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2" означает победу Российской Федерации. У президента Польши Анджея Дуды обвиняют Берлин в подрыве европейской солидарности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

"У нас практически победа России в строительстве этого газопровода. Благодаря ему Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок и, прежде всего, получит от этого прибыль", - заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Он также подтвердил позицию Польши о том, что "Северный поток - 2" - это нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики.