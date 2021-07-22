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Сделка по "Северному потоку-2": Польша обвинила Германию в подрыве солидарности

Автор: РБК-Украина

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2" означает победу Российской Федерации. У президента Польши Анджея Дуды обвиняют Берлин в подрыве европейской солидарности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

"У нас практически победа России в строительстве этого газопровода. Благодаря ему Россия получит значительное влияние на европейский газовый рынок и, прежде всего, получит от этого прибыль", - заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Он также подтвердил позицию Польши о том, что "Северный поток - 2" - это нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики.

Напомним, ранее стало известно, что Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2".

Хотя накануне в Государственном департаменте США заявили, что предложенные Украиной идеи включили в текст соглашения с Германией.

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Соединенные Штаты АмерикиГерманияПольшаСеверный поток-2