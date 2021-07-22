Угода щодо "Північного потоку-2": Польща звинуватила Німеччину в підриві солідарності

Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" означає перемогу Російської Федерації. У президента Польщі Анджея Дуди звинувачують Берлін у підриві європейської солідарності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
"У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу. Завдяки йому Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок і, перш за все, отримає від цього прибуток", - заявив прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський.
Він також підтвердив позицію Польщі про те, що "Північний потік-2" - це порушення Німеччиною європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна не залучалася до погодження угоди по "Північному потоку-2".
Хоча напередодні в Державному департаменті США заявили, що запропоновані Україною ідеї включили в текст угоди з Німеччиною.