Угода щодо "Північного потоку-2": Польща звинуватила Німеччину в підриві солідарності

Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" означає перемогу Російської Федерації. У президента Польщі Анджея Дуди звинувачують Берлін у підриві європейської солідарності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

"У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу. Завдяки йому Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок і, перш за все, отримає від цього прибуток", - заявив прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський.

Він також підтвердив позицію Польщі про те, що "Північний потік-2" - це порушення Німеччиною європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики.