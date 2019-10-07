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ЕС примет решение относительно соглашения по Brexit до конца недели, - Макрон

Новости » В мире    07.10.2019 - 09:56
ЕС примет решение относительно соглашения по Brexit до конца недели, - Макрон
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Джонсон настаивает, чтобы решение было принято до 19 октября

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что Европейский союз до конца недели примет решение, будет ли возможным обновленное соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Французкий лидер заявил, что переговоры стоит провести максимально быстро, чтобы увидеть, не нарушит ли новое соглашение принципы ЕС.

"Переговоры в ближайшие дни должны продолжаться быстро с командой Мишеля Барнье, чтобы оценить в конце недели, возможна сделка, которая уважает принципы Европейского Союза", - цитирует Макрона французский чиновник.

В свою очередь Джонсон заявил, что ЕС не следует обманываться, что будет задержка с Brexit после 31 октября. Однако, по его словам, закон требует, чтобы он просил отложить выход, если он не будет согласовано до 19 октября.

На выходных, беседуя с лидерами ЕС, премьер-министр Великобритании сказал президенту Макрона по телефону, что он считает, что соглашение может быть достигнуто, но ЕС должен ответить на компромиссы, на которые идет Великобритания.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон призвал Джонсона оперативно вступить в переговоры с главой делегации Европейского союза.

Также РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар хочет встретиться с Джонсоном на этой неделе, чтобы попытаться найти решение по Brexit.

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Новости Украины BrexitЭммануэль Макрон
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