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"Сделанное явно под принуждением": Британия отреагировала на интервью Протасевича

Автор: Андрей Василюк

Первый министр правительства Великобритании Доминик Рааб отреагировал на обнародованное 3 июня интервью задержанного в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Он считает, что оно сделано явно под принуждением.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Тревожное интервью господина Протасевича вчера вечером было явно под принуждением и под стражей. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Лица, участвующие в съемках, принуждении и постановке интервью, должны понести ответственность", - написал Рааб.

Напомним, арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в последнем интервью заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов.

Первое видео допроса Протасевича белорусские телеканалы опубликовали на следующий день после его задержания 24 мая. На видео Протасевич заявил, что с ним все в порядке и он дает силовикам показания.

Впоследствии телеканал ОНТ опубликовал отрывок допроса Протасевича, где он рассказал новые подробности своего задержания.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Романа Протасевича вынудили к показаниям, которые он дал в "интервью" белорусскому телеканалу. Она считает, что к нему применяли пытки.

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