Не считает себя олигархом. У Ахметова отреагировали на законопроект Зеленского

Бизнесмен Ринат Ахметов не считает себя олигархом. В его пресс-службе заявили, что он крупнейший украинский инвестор.
Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".
"Ринат Ахметов олигархом себя не считает. И был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор", - заявили РБК-Украина в пресс-службе Ахметова.
Там также добавили, что на предприятиях холдинга "Систем Кэпитал Менеджмент" работает почти 200 тысяч человек, а сама компания является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком.
В пресс-службе Ахметова также заявили, что все активы СКМ, в том числе средства массовой информации, были куплены законным путем и работают прозрачно.
"Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой", - заявили у Ахметова.
Напомним, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.
Кроме того, закон об олигархах будет действовать в течение 10 лет. На его основе будут разработаны антитрастовые законы и закон о лоббизме.