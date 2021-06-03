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Не вважає себе олігархом. У Ахметова відреагували на законопроект Зеленського

Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

Бізнесмен Рінат Ахметов не вважає себе олігархом. У його прес-службі заявили, що він найбільший український інвестор.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

"Рінат Ахметов олігархом себе не вважає. І був би здивований, якби його визнали. Рінат Ахметов-найбільший український інвестор",- заявили РБК-Україна в прес-службі Ахметова.

Там також додали, що на підприємствах холдингу "Систем Кепітал Менеджмент" працює майже 200 тисяч осіб, а сама компанія є найбільшим роботодавцем і платником податків.

У прес-службі Ахметова також заявили, що всі активи СКМ, у тому числі засоби масової інформації, були куплені законним шляхом і працюють прозоро.

"Наші ЗМІ завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою", - заявили у Ахметова.

Нагадаємо, розробку законопроекту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.

Крім того, закон про олігархів діятиме протягом 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони і закон про лобізм.

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