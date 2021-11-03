Не считает политзаключенным. Президент Грузии повторила, что не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео обращения Зурабишвили .

"Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна - нет и никогда", - сказала она.

Зурабишвили добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.

"Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем", - уточнила Зарубишвили, добавив, что Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации обстановки в стране.