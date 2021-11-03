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Не считает политзаключенным. Президент Грузии повторила, что не помилует Саакашвили

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Тбилиси, Среда 03 ноября 2021 20:39
Не считает политзаключенным. Президент Грузии повторила, что не помилует Саакашвили Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео обращения Зурабишвили.

"Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна - нет и никогда", - сказала она.

Зурабишвили добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.

"Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем", - уточнила Зарубишвили, добавив, что Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, в начале октября президент Грузии уже заявляла, что никогда не помилует Саакашвили.

Отметим, Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме, где бывший президент объявил голодовку.

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Михаил Саакашвили Грузия
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