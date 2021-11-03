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Не вважає політв'язнем. Президент Грузії повторила, що не помилує Саакашвілі

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Тбілісі, Середа 03 листопада 2021 20:39
Не вважає політв'язнем. Президент Грузії повторила, що не помилує Саакашвілі Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повторила, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі і не має наміру повертатися до цього питання. Вона також відмовилася вважати його політичним в'язнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення Зурабішвілі.

"Моя позиція щодо помилування експрезидента тверда і незмінна - ні і ніколи", - сказала вона.

Зурабішвілі додала, що більше до питання помилування Саакашвілі вона повертатися не буде. Глава держави також заявила, що не вважає колишнього президента політичним в'язнем.

"Колишній президент не відповідає критеріям ні політичного в'язня, ні невинної жертви. Він прибув в країну добровільно і нелегальним шляхом", - уточнила Зарубішвілі, додавши, що Саакашвілі прибув до Грузії для дестабілізації обстановки в країні.

Нагадаємо, на початку жовтня президент Грузії вже заявляла, що ніколи не помилує Саакашвілі.

Відзначити, Саакашвілі затримали в Грузії ввечері 1 жовтня. Зараз він перебуває у в'язниці, де колишній президент оголосив голодування.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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