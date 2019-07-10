В Счетной палате назвали сроки аудита "Нафтогаза". Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

На вопрос, когда ожидать визит в НАК, Пацкан ответил "На этой неделе планируем зайти".

"Мы хотим досконально отработать программу и привлечь всех специалистов, чтобы нам потом юристы НАК не стали придумывать новые оправдания. Никакого превышения полномочий нет", - заявил он.

По его словам, проверка будет длиться в зависимости от объема документов.

"Лишь бы какой отчет нам не нужен. Если его делать, то объемным, указать какое имущество кому было передано, каким образом сейчас ведется его управления. Нам дали финансовую отчетность по уплаченным налогам ГФС, но у нас есть желание увидеть внутреннюю финансовую отчетность, увидеть договоры, как и в какой способ заключены, какие там проценты. Мы хотим максимально все исследовать", - сказал он.

Напомним, в прошлом году Пацкан заявлял, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев блокирует проведение аудита со стороны Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" в 2019 году планирует уплатить в государственный бюджет около 130 млрд гривен.