У Рахунковій палаті назвали терміни аудиту "Нафтогазу". Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

На запитання, коли чекати на візит в НАК, Пацкан відповів "На цьому тижні плануємо зайти".

"Ми хочемо досконало відпрацювати програму і залучити всіх фахівців, щоб нам потім юристи НАК не стали вигадувати нові виправдання. Ніякого перевищення повноважень немає", - заявив він.

За його словами, перевірка буде тривати в залежності від обсягу документів.

"Аби який звіт нам не потрібен. Якщо його робити, то об’ємним, вказати яке майно кому було передано, у який спосіб зараз ведеться його управління. Нам дали фінансову звітність по сплаченим податкам ДФС, але у нас є бажання побачити внутрішню фінансову звітність, побачити договори, як у який спосіб укладені, які там відсотки. Ми хочемо максимально все дослідити", - сказав він.

Нагадаємо, в минулому році Пацкан заявляв, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" в 2019 році планує сплатити до державного бюджету близько 130 млрд гривень.