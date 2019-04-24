Счетная палата провела аудит "Нафтогаза"

Фото: Счетная палата (twitter.com/nab_ukr)

Результаты проверки обнародуют чуть позже

Счетная палата провела аудит НАК "Нафтогаз Украины" и передала материалы проверки в Генеральную прокуратуру. Об этом в комментарии журналистам сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает "Укринформ".

При этом Пацкан пообещал обнародовать результаты проверки "Нафтогаза" чуть позже.

Как сообщало РБК-Украина, глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Кабмина 27 ноября 2018 года сообщил о том, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев блокирует проведение аудита со стороны Счетной палаты. По словам Пацкана, аудиторов Счетной палаты не пускают в "Нафтогаз" для проведения проверки. На заседании правительства он попросил премьера Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию.

Однако в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения аудита в компании. Как отметили в НАК, органами государственного контроля, которые проверяют финансово-хозяйственную деятельность НАК "Нафтогаз Украины", является Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба.

В марте 2019 года в Счетной палате повторно заявили о проведении аудита и пообещали предоставить отчет о нарушениях, если они будут обнаружены.