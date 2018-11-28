"Нафтогаз" прокомментировал намерение Счетной палаты провести аудит в компании

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Проверять "Нафтогаз" имеют право Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляют, что Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения аудита в компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НАК.

Как отметили в компании, органами государственного контроля, которые проверяют финансово-хозяйственную деятельность НАК "Нафтогаз Украины", являются Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба.

В частности, сейчас проводится плановая проверка Государственной аудиторской службы за период с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2018 года. Также продолжаются две проверки Государственной фискальной службы - плановая (с 1 января 2015 по 30 июня 2018 года) и внеплановая (за март 2018 года).

В НАК подчеркнули, что согласно закону "О Счетной палате", "Нафтогаз" не относится к перечню объектов, по отношению к которым Счетная палата может назначить аудит эффективности. "Нафтогаз" не является центральным органом исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику, а также не несет ответственности за сбор поступлений в государственный бюджет.

"Учитывая ст. 19 Конституции Украины, согласно которой "никого нельзя принудить делать то, что не предусмотрено законодательством", а также то, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основе, в рамках полномочий и методами, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, "Нафтогаз" считает требование Счетной палаты о проведении аудита не соответствующим законодательству", - говорится в заявлении НАК.

Как сообщало РБК-Украина, глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Кабмина 27 ноября сообщил о том, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев блокирует проведение аудита со стороны Счетной палаты. По словам Пацкана, аудиторов Счетной палаты не пускают в "Нафтогаз" для проведения проверки. На заседании правительства он попросил премьера Владимира Гройсмана вмешаться в ситуацию.

Напомним, "Нафтогаз" в 2019 году планирует уплатить в государственный бюджет около 130 млрд гривен.