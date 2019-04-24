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Рахункова палата провела аудит "Нафтогазу"

Новини » Економіка    24.04.2019 - 14:37
Рахункова палата провела аудит "Нафтогазу"
Фото: Рахункова палата (twitter.com/nab_ukr)

Результати перевірки оприлюднять трохи згодом

Рахункова палата провела аудит НАК "Нафтогаз України" і передала матеріали перевірки до Генеральної прокуратури. Про це у коментарі журналістам сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє "Укрінформ".

Пацкан також пообіцяв оприлюднити результати перевірки "Нафтогазу" трохи згодом.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Кабміну 27 листопада 2018 року повідомив про те, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв блокує проведення аудиту з боку Рахункової палати. За словами Пацкана, аудиторів Рахункової палати не пускають в "Нафтогаз" для проведення перевірки. На засіданні уряду він попросив прем'єра Володимира Гройсмана втрутитися в ситуацію.

Але у НАК "Нафтогаз України" заявили, що Рахункова палата України не має законних підстав вимагати проведення аудиту в компанії. Як відзначили в НАК, органами державного контролю, які перевіряють фінансово-господарську діяльність НАК "Нафтогаз України", є Державна аудиторська служба і Державна фіскальна служба.

У березні 2019 року у Рахунковій палаті повторно заявили про проведення аудиту і пообіцяли надати звіт про порушення, якщо вони будуть виявлені.

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