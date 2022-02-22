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В Счастье на ТЭС вспыхнул трансформатор из-за обстрела. Огонь перебросился и на соседний

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, в счастье (Луганская область) из-за обстрела боевиков вспыхнул трансформатор на ТЭС. Огонь уже перебросился и на соседний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 12:34 в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории, произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, на тушение пожара трансформаторов на территории ТЭС г. Счастье направлено 12 единиц техники, которая в настоящее время сосредоточена на подъезде к городу и будет направлена после прекращения обстрелов.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день, на 12:00, боевики 17 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных нет.

Подробнее о том, что происходит сейчас на востоке Украины, реакции мира на события и все возможные последствия - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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