В Счастье на ТЭС вспыхнул трансформатор из-за обстрела. Огонь перебросился и на соседний

"В 12:34 в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории, произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, на тушение пожара трансформаторов на территории ТЭС г. Счастье направлено 12 единиц техники, которая в настоящее время сосредоточена на подъезде к городу и будет направлена после прекращения обстрелов.

