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Ситуация на Донбассе. Формирования РФ осуществили 17 обстрелов

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Донецк, Вторник 22 февраля 2022 12:38
Ситуация на Донбассе. Формирования РФ осуществили 17 обстрелов Фото: ситуация на Донбассе обостряется (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации, по состоянию на 12:00, 17 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ уже 17 раз нарушили режим "тишины". В частности, они обстреляли такие населенные пункты: Счастье, Гнутово, Широкино, Красногоровку, Лобачево, Марьинку, Водяное, а также позиции ООС возле Мариуполя.

Потерь среди личного состава военных ООС нет.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем. Однако подчеркнул, что страна должна быть готова к агрессии.

Также президент Украины ответил, будет ли военное положение. Он назвал условие.

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