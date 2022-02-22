У Щасті на ТЕС спалахнув трансформатор через обстріл. Вогонь перекинувся й на сусідній

Сьогодні, у Щасті (Луганська область) через обстріл бойовиків спалахнув трансформатор на ТЕС. Вогонь вже перекинувся й на сусідній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"О 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території, сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загорянням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, на гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС м. Щастя направлено 12 одиниць техніки, яка в даний час зосереджена на під’їзді до міста та буде направлена після припинення обстрілів.
Нагадаємо, станом на сьогодні, на 12:00, бойовики 17 разів порушили режим "тиші". Втрат серед українських військових немає.
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