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У Щасті на ТЕС спалахнув трансформатор через обстріл. Вогонь перекинувся й на сусідній

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, у Щасті (Луганська область) через обстріл бойовиків спалахнув трансформатор на ТЕС. Вогонь вже перекинувся й на сусідній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території, сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загорянням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, на гасіння пожежі трансформаторів на території ТЕС м. Щастя направлено 12 одиниць техніки, яка в даний час зосереджена на під’їзді до міста та буде направлена після припинення обстрілів.

Нагадаємо, станом на сьогодні, на 12:00, бойовики 17 разів порушили режим "тиші". Втрат серед українських військових немає.

Детальніше про те, що відбувається зараз на сході України, реакції світу на події і всі можливі наслідки - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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